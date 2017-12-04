Далена Банк предлагает открыть вклад «Новогодняя сказка».
Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — три месяца. Процентная ставка составляет 6,25% годовых. Пополнение и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — уточняет руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.
Предложение действительно по 31 января 2018 года.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,68 млрд рублей (371-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,63 млрд, кредитный портфель — 0,26 млрд, обязательства перед населением — 0,82 млрд.