Далена Банк предлагает открыть вклад «Новогодняя сказка».

Основным участником финансового института является председатель наблюдательного совета банка Юрий Никонов, который с учетом долей родственников владеет 76,64% в капитале банка. Среди миноритарных владельцев общества с долями более 3% можно выделить Рауфа Жалеева (14,06%) и Ольгу Седову (5,23%). На миноритариев приходится 4,07% долей общества.

Далена Банк ООО «МИБ «Далена» — небольшой по размеру активов московский частный банк. Сеть офисов, банкоматов и платежных терминалов сосредоточена в столичном регионе. Основными направлениями деятельности финансового института являются обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,68 млрд рублей (371-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,63 млрд, кредитный портфель — 0,26 млрд, обязательства перед населением — 0,82 млрд.