За убыточные регионы, где процветают автоюристы, платят водители благополучных регионов. Об этом заявил в понедельник президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс на состоявшейся в Новосибирске пресс-конференции «Страховое мошенничество в ОСАГО: меры и способы борьбы».

«Об усилении активности страховых мошенников мы говорим уже давно. Приводим статистические данные в региональном разрезе, проводим совместные совещания с правоохранителями и регулятором. Итогом этой работы по полугодовой статистике МВД в суд было направлено 381 дело, раскрыто 301 преступление, совершенное в организованной форме. Ущерб по оконченным уголовным делам превысил 218 миллионов рублей. На первый взгляд — колоссальная цифра. Однако это лишь двадцатая часть того, что мы платим мошенникам по судам», — сообщил Юргенс.

Так, согласно рейтингу РСА за девять месяцев 2017 года, разница между размером накладных расходов страховщиков (непрофильные выплаты) и страховых расходов в судах увеличилась на 1 млрд рублей. По России сумма основного требования (страховая выплата) составила 12,4 млрд рублей, размер накладных расходов, спровоцированных в основной массе автоюристами, — 13,4 млрд рублей. По Сибирскому федеральному округу — 525,3 млн рублей (страховая выплата), 691,1 млн рублей накладных расходов по судам. Разница между показателями составила 32%, или 165,7 млн рублей.

«Из 12 субъектов СФО только в трех регионах страховая выплата больше, чем сумма накладных расходов. То есть размер выплат, которые к восстановлению автомобиля не имеют никакого отношения, вышел на первый план. Очевидно, что это работа недобросовестных автоюристов, злоупотребляющих правом», — пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Регион в составе Сибирского ФО

Сумма основного требования (страховая выплата), рублей

Сумма накладных расходов, рублей

Алтай

1 066 149

1 318 903

Алтайский край

37 834 960

48 593 611

Бурятия

25 364 637

23 217 462

Забайкальский край

24 808 209

21 979 317

Иркутская область

60 785 942

58 306 374

Кемеровская область

108 100 525

173 840 862

Красноярский край

113 261 093

156 694 854

Новосибирская область

97 658 384

125 067 108

Омская область

27 022 394

39 953 402

Томская область

11 902 342

15 467 791

Тува

4 064 770

5 390 792

Хакасия

13 463 501

21 239 714

Итого по СФО

525 332 906

691 070 188

Спикеры также отметили, что с начала года на 30% увеличилось число мошенничеств с электронным полисом ОСАГО. Автовладельцы, пользуясь тем, что не надо предоставлять машину на осмотр, а основанием для электронной продажи выступают сканы документов, за счет манипуляции с регионом регистрации транспортного средства получают полис по заниженной стоимости. «В итоге уменьшается размер собираемой премии, а уровень средней выплаты стремительно растет и уже составляет 79,5 тысячи рублей. Коллеги из МВД РФ отмечают, что уровень ДТП за прошедшие месяцы 2017 года серьезно снизился — на 6,1%, тем не менее мы (страховщики) видим картину, когда частотность страховых случаев растет из-за поддельных ДТП», — сказал Юргенс.

Эксперты отметили, что ОСАГО вошло в зону критической убыточности. По итогам девяти месяцев 2017 года число регионов, в которых размер средней выплаты по ОСАГО превысил 100 тыс. рублей, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сегодня наша главная задача — объединить усилия страховщиков, регулятора, правоохранительных и судебных инстанций по противодействию страховому мошенничеству. Использовать комплекс мер, который обязательно должен включать изменения тарифной политики в ОСАГО. Сейчас мы видим определенную несправедливость в этом плане: за убыточные регионы, где процветают автоюристы, платят водители регионов благополучных. Почему, например, москвичи должны платить за водителей Волгоградской области? Свободный тариф приведет в тонус местные власти, которые сегодня по каким-то причинам закрывают глаза на общепризнанную проблему страхового мошенничества», — резюмировал Юргенс.