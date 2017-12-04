За убыточные регионы, где процветают автоюристы, платят водители благополучных регионов. Об этом заявил в понедельник президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс на состоявшейся в Новосибирске пресс-конференции «Страховое мошенничество в ОСАГО: меры и способы борьбы».

«Об усилении активности страховых мошенников мы говорим уже давно. Приводим статистические данные в региональном разрезе, проводим совместные совещания с правоохранителями и регулятором. Итогом этой работы по полугодовой статистике МВД в суд было направлено 381 дело, раскрыто 301 преступление, совершенное в организованной форме. Ущерб по оконченным уголовным делам превысил 218 миллионов рублей. На первый взгляд — колоссальная цифра. Однако это лишь двадцатая часть того, что мы платим мошенникам по судам», — сообщил Юргенс.

Так, согласно рейтингу РСА за девять месяцев 2017 года, разница между размером накладных расходов страховщиков (непрофильные выплаты) и страховых расходов в судах увеличилась на 1 млрд рублей. По России сумма основного требования (страховая выплата) составила 12,4 млрд рублей, размер накладных расходов, спровоцированных в основной массе автоюристами, — 13,4 млрд рублей. По Сибирскому федеральному округу — 525,3 млн рублей (страховая выплата), 691,1 млн рублей накладных расходов по судам. Разница между показателями составила 32%, или 165,7 млн рублей.

«Из 12 субъектов СФО только в трех регионах страховая выплата больше, чем сумма накладных расходов. То есть размер выплат, которые к восстановлению автомобиля не имеют никакого отношения, вышел на первый план. Очевидно, что это работа недобросовестных автоюристов, злоупотребляющих правом», — пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Регион в составе Сибирского ФО Сумма основного требования (страховая выплата), рублей Сумма накладных расходов, рублей Алтай 1 066 149 1 318 903 Алтайский край 37 834 960 48 593 611 Бурятия 25 364 637 23 217 462 Забайкальский край 24 808 209 21 979 317 Иркутская область 60 785 942 58 306 374 Кемеровская область 108 100 525 173 840 862 Красноярский край 113 261 093 156 694 854 Новосибирская область 97 658 384 125 067 108 Омская область 27 022 394 39 953 402 Томская область 11 902 342 15 467 791 Тува 4 064 770 5 390 792 Хакасия 13 463 501 21 239 714 Итого по СФО 525 332 906 691 070 188

Спикеры также отметили, что с начала года на 30% увеличилось число мошенничеств с электронным полисом ОСАГО. Автовладельцы, пользуясь тем, что не надо предоставлять машину на осмотр, а основанием для электронной продажи выступают сканы документов, за счет манипуляции с регионом регистрации транспортного средства получают полис по заниженной стоимости. «В итоге уменьшается размер собираемой премии, а уровень средней выплаты стремительно растет и уже составляет 79,5 тысячи рублей. Коллеги из МВД РФ отмечают, что уровень ДТП за прошедшие месяцы 2017 года серьезно снизился — на 6,1%, тем не менее мы (страховщики) видим картину, когда частотность страховых случаев растет из-за поддельных ДТП», — сказал Юргенс.

Эксперты отметили, что ОСАГО вошло в зону критической убыточности. По итогам девяти месяцев 2017 года число регионов, в которых размер средней выплаты по ОСАГО превысил 100 тыс. рублей, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



«Сегодня наша главная задача — объединить усилия страховщиков, регулятора, правоохранительных и судебных инстанций по противодействию страховому мошенничеству. Использовать комплекс мер, который обязательно должен включать изменения тарифной политики в ОСАГО. Сейчас мы видим определенную несправедливость в этом плане: за убыточные регионы, где процветают автоюристы, платят водители регионов благополучных. Почему, например, москвичи должны платить за водителей Волгоградской области? Свободный тариф приведет в тонус местные власти, которые сегодня по каким-то причинам закрывают глаза на общепризнанную проблему страхового мошенничества», — резюмировал Юргенс.