За убыточные регионы, где процветают автоюристы, платят водители благополучных регионов. Об этом заявил в понедельник президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс на состоявшейся в Новосибирске пресс-конференции «Страховое мошенничество в ОСАГО: меры и способы борьбы».
«Об усилении активности страховых мошенников мы говорим уже давно. Приводим статистические данные в региональном разрезе, проводим совместные совещания с правоохранителями и регулятором. Итогом этой работы по полугодовой статистике МВД в суд было направлено 381 дело, раскрыто 301 преступление, совершенное в организованной форме. Ущерб по оконченным уголовным делам превысил 218 миллионов рублей. На первый взгляд — колоссальная цифра. Однако это лишь двадцатая часть того, что мы платим мошенникам по судам», — сообщил Юргенс.
Так, согласно рейтингу РСА за девять месяцев 2017 года, разница между размером накладных расходов страховщиков (непрофильные выплаты) и страховых расходов в судах увеличилась на 1 млрд рублей. По России сумма основного требования (страховая выплата) составила 12,4 млрд рублей, размер накладных расходов, спровоцированных в основной массе автоюристами, — 13,4 млрд рублей. По Сибирскому федеральному округу — 525,3 млн рублей (страховая выплата), 691,1 млн рублей накладных расходов по судам. Разница между показателями составила 32%, или 165,7 млн рублей.
«Из 12 субъектов СФО только в трех регионах страховая выплата больше, чем сумма накладных расходов. То есть размер выплат, которые к восстановлению автомобиля не имеют никакого отношения, вышел на первый план. Очевидно, что это работа недобросовестных автоюристов, злоупотребляющих правом», — пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.
|
Регион в составе Сибирского ФО
|
Сумма основного требования (страховая выплата), рублей
|
Сумма накладных расходов, рублей
|
Алтай
|
1 066 149
|
1 318 903
|
Алтайский край
|
37 834 960
|
48 593 611
|
Бурятия
|
25 364 637
|
23 217 462
|
Забайкальский край
|
24 808 209
|
21 979 317
|
Иркутская область
|
60 785 942
|
58 306 374
|
Кемеровская область
|
108 100 525
|
173 840 862
|
Красноярский край
|
113 261 093
|
156 694 854
|
Новосибирская область
|
97 658 384
|
125 067 108
|
Омская область
|
27 022 394
|
39 953 402
|
Томская область
|
11 902 342
|
15 467 791
|
Тува
|
4 064 770
|
5 390 792
|
Хакасия
|
13 463 501
|
21 239 714
|
Итого по СФО
|
525 332 906
|
691 070 188
Спикеры также отметили, что с начала года на 30% увеличилось число мошенничеств с электронным полисом ОСАГО. Автовладельцы, пользуясь тем, что не надо предоставлять машину на осмотр, а основанием для электронной продажи выступают сканы документов, за счет манипуляции с регионом регистрации транспортного средства получают полис по заниженной стоимости. «В итоге уменьшается размер собираемой премии, а уровень средней выплаты стремительно растет и уже составляет 79,5 тысячи рублей. Коллеги из МВД РФ отмечают, что уровень ДТП за прошедшие месяцы 2017 года серьезно снизился — на 6,1%, тем не менее мы (страховщики) видим картину, когда частотность страховых случаев растет из-за поддельных ДТП», — сказал Юргенс.
Эксперты отметили, что ОСАГО вошло в зону критической убыточности. По итогам девяти месяцев 2017 года число регионов, в которых размер средней выплаты по ОСАГО превысил 100 тыс. рублей, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Сегодня наша главная задача — объединить усилия страховщиков, регулятора, правоохранительных и судебных инстанций по противодействию страховому мошенничеству. Использовать комплекс мер, который обязательно должен включать изменения тарифной политики в ОСАГО. Сейчас мы видим определенную несправедливость в этом плане: за убыточные регионы, где процветают автоюристы, платят водители регионов благополучных. Почему, например, москвичи должны платить за водителей Волгоградской области? Свободный тариф приведет в тонус местные власти, которые сегодня по каким-то причинам закрывают глаза на общепризнанную проблему страхового мошенничества», — резюмировал Юргенс.