Акционеры Бинбанка решили увеличить уставный капитал финучреждения на 18,42 млрд рублей путем допэмиссии акций, следует из материалов кредитной организации.
Способ размещения — закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
«Увеличить уставный капитал ПАО «Бинбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Бинбанк» на следующих условиях: количество размещаемых обыкновенных именных акций — 18 423 600 800 (восемнадцать миллиардов четыреста двадцать три миллиона шестьсот тысяч восемьсот) штук; номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции — 1 (один) рубль», — отмечается в сообщении.
Форма оплаты — оплата обыкновенных именных акций производится посредством мены требований кредитора по субординированным займам, предоставленным АСВ.
Напомним, Центробанк 21 сентября этого года принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора.
Как сообщил в четверг, 30 ноября, заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, на 1 ноября отрицательный капитал группы Бинбанка составил 175 млрд рублей. По его словам, капитал Бинбанка остается положительным, но совокупный капитал трех банков этой группы (группа пока не консолидирована в отчетности) отрицателен (около 175 млрд рублей). «Большая часть этих убытков приходится на Рост Банк. Капитал «Бинбанка Диджитал» положителен», — уточнил замглавы ЦБ.
На внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, состоявшемся 30 ноября, принято решение об использовании нераспределенной прибыли (17,6 млрд рублей) и эмиссионного дохода (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков банка. Об этом в финучреждении сообщили в пятницу, 1 декабря.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный универсальный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционер Бинбанка Микаил Шишханов подписал соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк». 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В Бинбанк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 275,67 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,40 млрд, кредитный портфель — 121,30 млрд, обязательства перед населением — 475,85 млрд.