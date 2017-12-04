Акционеры Бинбанка решили увеличить уставный капитал финучреждения на 18,42 млрд рублей путем допэмиссии акций, следует из материалов кредитной организации.



Способ размещения — закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

«Увеличить уставный капитал ПАО «Бинбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Бинбанк» на следующих условиях: количество размещаемых обыкновенных именных акций — 18 423 600 800 (восемнадцать миллиардов четыреста двадцать три миллиона шестьсот тысяч восемьсот) штук; номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции — 1 (один) рубль», — отмечается в сообщении.



Форма оплаты — оплата обыкновенных именных акций производится посредством мены требований кредитора по субординированным займам, предоставленным АСВ.

Напомним, Центробанк 21 сентября этого года принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора.

Как сообщил в четверг, 30 ноября, заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, на 1 ноября отрицательный капитал группы Бинбанка составил 175 млрд рублей. По его словам, капитал Бинбанка остается положительным, но совокупный капитал трех банков этой группы (группа пока не консолидирована в отчетности) отрицателен (около 175 млрд рублей). «Большая часть этих убытков приходится на Рост Банк. Капитал «Бинбанка Диджитал» положителен», — уточнил замглавы ЦБ.

Собрание акционеров Бинбанка приняло решение, необходимое для списания субордов На внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, состоявшемся 30 ноября, принято решение об использовании нераспределенной прибыли (17,6 млрд рублей) и эмиссионного дохода (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков банка. Об этом в финучреждении сообщили в пятницу, 1 декабря.