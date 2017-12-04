Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего владельца нескольких банков Анатолия Мотылева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, решение Басманного районного суда Москвы от 3 ноября вступило в законную силу, в настоящее время бизнесмен объявлен в международный розыск.



​СМИ: экс-банкир Мотылев будет объявлен в международный розыск Мосгорсуд 4 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на заочный арест экс-владельца банков «Глобэкс», «Российский Кредит», М Банка и ряда других Анатолия Мотылева. Сейчас в отношении бывшего владельца целой банковской империи СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вскоре оба дела будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск, пишет «Коммерсант».



По данным газеты «Коммерсант», в 2014 году по указанию Мотылева его помощница Ольга Иванова открыла в принадлежавшем ему банке «Российский Кредит» счета нескольких фирм-однодневок. После этого предполагаемый сообщник банкира Станислав Маркеев обратился в Мосстройэкономбанк (М Банк) с заявкой на получение кредита в размере 700 млн рублей для приобретения высоколиквидных ценных бумаг, который был выдан. Впоследствии на эти деньги были приобретены векселя, которые, по версии следствия, «оказались пустышками», так как были выписаны организацией, не ведущей никакой хозяйственной деятельности.