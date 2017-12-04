Британские Виргинские острова заняли первое место в списке стран и юрисдикций, которые получили наибольший приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) относительно их доли в мировом ВВП, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Издание GlobalFinance в рамках своего обзора разработало собственный алгоритм определения привлекательности ПИИ, который привел к неожиданным результатам. Крупные экономики, такие как США и Китай, не попали в список «FDI Superstars 2018», состоящий из 25 стран.

На втором месте расположился не менее популярный мировой офшор — Каймановы острова, далее следуют Люксембург (третье место), Мальта (четвертое место), Китай и Гонконг (пятое место), Мозамбик (шестое место), Конго (седьмое место), Кипр (восьмое место), Сингапур (девятое место) и Либерия (десятое место).

В список также вошли такие страны, как Азербайджан (17-е место), Грузия (19-е место) и Туркменистан (21-е место).

Отчет по каждой стране из рейтинга будет доступен в январе 2018 года.