Торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи (бывший индекс ММВБ) вырос на 0,64% и составил 2 119,42 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,05% до 1 133,87 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,26%, «Газпрома» — на 0,38%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,38%. Бумаги «АЛРОСы» просели в цене на 2,54%, Московской биржи — на 0,17%.



«Индекс МосБиржи в понедельник активно падал с утра, но продолжения эти продажи пока не получили. Рублевый индикатор протестировал 2 091 пункт, но ниже, к поддержке на 2 075 пунктов, не пошел. Шансы на это сохраняются, если внешний фон останется таким же напряженным. Во вторник индекс МосБиржи проторгуется в пределах значений 2 085—2 120 пунктов. Индекс РТС проведет ближайшую сессию внутри отметок 1 127—1 136 пунктов», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.