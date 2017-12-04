Объем страховой премии компании «УралСиб Страхование» за девять месяцев 2017 года составил 534 млн рублей, что в 56 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник.

Объем резервов за квартал вырос на 286,7 млн до 442 млн рублей.

В III квартале под управление «УралСиб Страхования» были переданы акции компании «УралСиб Жизнь», что позволило увеличить уставный капитал в три раза до 653,4 млн рублей. За девять месяцев компания «УралСиб Страхование» заключила более 80 тыс. договоров страхования. Банкострахование остается доминирующим сегментом в портфеле компании (65%), на втором месте по объему сборов корпоративный бизнес (25%), на третьем — партнерский канал продаж (10%).



«Мы продолжаем двигаться согласно плану стратегического развития компании, — отмечает генеральный директор «УралСиб Страхования» Мария Мальковская. — На сегодняшний день мы перевыполняем план как по продажам, так и по выстраиванию и внедрению новых внутренних систем учета и контроля бизнес-процессов. Приоритетным для нас на ближайшее время станет вопрос диверсификации страхового портфеля и укрепления позиций на рынке».

