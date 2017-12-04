Банк «Агророс» повысил ставки по депозиту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 0,25—0,75 процентного пункта. Теперь он открывается юридическим лицам на один месяц под 5,5% годовых, на три — под 5,75% и на шесть — под 6%.
Индивидуальным предпринимателям — на 0,5 процентного пункта ниже. Выплата процентов — в конце срока. Приходные и расходные операции запрещены.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,15 млрд рублей (277-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,73 млрд, обязательства перед населением — 3,02 млрд.