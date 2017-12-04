Банк «Агророс» повысил ставки по депозиту для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 0,25—0,75 процентного пункта. Теперь он открывается юридическим лицам на один месяц под 5,5% годовых, на три — под 5,75% и на шесть — под 6%.

Индивидуальным предпринимателям — на 0,5 процентного пункта ниже. Выплата процентов — в конце срока. Приходные и расходные операции запрещены.