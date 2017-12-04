Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск вырос на 1 копейку и составил 58,895 рубля. Курс евро просел на 30 копеек, остановившись на отметке 69,77 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,13 рубля, минимальный — 58,75. Всего за торговый день совершены 19 597 сделок на 2 млрд 246 млн 27 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 70,47 рубля, минимальный — 69,63. Всего за торговый день совершены 3 474 сделки на 195 млн 65 тыс. евро.