Базирующийся в Санкт-Петербурге Энергомашбанк предлагает открыть вклад «Волшебные проценты».
Сумма первоначального взноса должна быть не менее 30 тыс. рублей. Срок размещения средств — два, три или шесть месяцев. Процентные ставки составляют 5,5—6,8% годовых. Пополнение счета возможно. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
«Внесение дополнительных взносов допускается суммами от 1 тысячи рублей в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Расходные операции в течение срока вклада не допускаются», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Юлия Ушева.
В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.
Согласно раскрываемой информации, на текущий момент председатель совета директоров Павел Селезнев контролирует 29,90% акций банка, Август Мейер — 19,99%, экс-заместитель председателя совета директоров Владимир Чернега владеет пакетом в 14,95%, Александр Шахманов — 8,14%, член совета директоров Андрей Муравьев — 10,69%, Андрей Романенко — 8,75%, Наталия Урусова — 4,73%, Ольга Кряжева — 2,69%. Доля в 0,16% приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 8,36 млрд рублей (231-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,28 млрд, кредитный портфель — 4,02 млрд, обязательства перед населением — 3,31 млрд.