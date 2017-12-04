Базирующийся в Санкт-Петербурге Энергомашбанк предлагает открыть вклад «Волшебные проценты».

Сумма первоначального взноса должна быть не менее 30 тыс. рублей. Срок размещения средств — два, три или шесть месяцев. Процентные ставки составляют 5,5—6,8% годовых. Пополнение счета возможно. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Внесение дополнительных взносов допускается суммами от 1 тысячи рублей в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Расходные операции в течение срока вклада не допускаются», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Юлия Ушева.



В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.