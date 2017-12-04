В Свердловской области 43-летний адвокат и 34-летняя директор частной компании признаны виновными в серии незаконных валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ (в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), по части 2 статьи 193 (в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ) и по частям 1 и 2 статьи 173.1 (в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в течение 2013 года ранее знакомые между собой сообщники совместно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков (в Латвию и Гонконг). Всего в течение указанного периода времени соучастниками переведено денежных средств на общую сумму более 1,5 млрд рублей. За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции.

«В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз)», — указывают правоохранители.

Уточняется, что преступления были процессуально зафиксированы сотрудниками регионального подразделения СК РФ на основании материалов, поступивших из УФСБ по Свердловской области.



Приговором суда 43-летнему подсудимому назначено пять лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 34-летней подсудимой — пять лет и один месяц колонии. Оба подсудимых взяты под стражу в зале суда.