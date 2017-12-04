Издание издание Global Finance составило рейтинг стран, которые больше всего должны иностранным кредиторам в 2017 году. США возглавляют список — внешний долг страны составляет около 17,438 трлн долларов, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.



Первая десятка стран, помимо Штатов, почти полностью состоит из европейских стран. На втором месте по объему долга расположилась еврозона — 13,592 трлн долларов США, далее Великобритания (8,638 трлн), Германия (5,317 трлн), Франция (5,256 трлн), Нидерланды (4,437 трлн), Люксембург (2,883 трлн), Япония (2,834 трлн), Италия (2,305 трлн), Испания (1,919 трлн) и Ирландия (1,852 трлн).

Россия заняла 22-ое место с внешним долгом в 555,8 млн долларов США. Страной, у которой нет внешнего долга, назван Эквадор, в то время как самый минимальный внешний долг зарегистрирован у территорий Сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Затем следует Молдова (6,3 млн), Македония (6,7 млн), Армения (8,5 млн) и Грузия (13,4 млн).