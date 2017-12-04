Котировки акций«Татнефти» на торгах Московской биржи в понедельник показали рекордный рост. За день акции нефтяной компании поднялись более чем на 11,2%, до 511,45 рубля, обновив исторический максимум. На пике бумаги стоили 518 рублей.



Резкий рост акций «Татнефти» начался в первой половине дня на фоне ожиданий высоких дивидендов и публикации инвестиционной программы на 2018 год. В следующем году компания намерена потратить на инвестиции 98,8 млрд рублей, в текущем ожидаются затраты на уровне 95,3 млрд. Инвесторы ожидали, что расходы «Татнефти» на собственные проекты будут выше. Компания также раскрыла операционные планы на предстоящий год: ожидаемое снижение добычи нефти составит 0,6% — до 28,74 тыс. тонн в год, в то же время планируется увеличить переработку сырья на 17% — до 10,2 млн тонн.

«Татнефть» демонстрирует опережающий рост продаж к себестоимости в этом году, свободный денежный поток резко вырос на этом фоне. Я полагаю, что новость будет хорошо воспринята инвесторами», — написал в своем обзоре аналитик «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он также отметил, что для долгосрочных инвесторов важным критерием является то, как компания расставляет приоритеты. Госкомпании обычно вкладывают все свободные средства в низкорентабельные инвестпрограммы, а также дополнительно занимают для этого деньги.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию. По итогам 2016 года компания приняла решение о повышении выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО, или 22,81 рубля на одну акцию.

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 18,1%, до 88,8 млрд рублей. Основными держателями акций «Татнефти» являются «Национальный расчетный депозитарий» (59,55%) и «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (30,45%).