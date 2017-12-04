Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) откроет отделения во всех девяти регионах Дальнего Востока до конца года, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока со ссылкой на председателя наблюдательного совета банка Александра Бравермана.

«До конца 2017 года во всех девяти регионах Дальневосточного федерального округа будут созданы отделения АО «МСП Банк» <...> За счет создания таких отделений разница в часовых поясах будет снята, что сделает финансовые ресурсы более доступными для Дальнего Востока России», — приводят в пресс-службе слова Бравермана. По его словам, представители банка появятся в 11 городах макрорегиона.

Отмечается, что в этом году будет принято решение о предоставлении льготной кредитной и гарантийной поддержки 14 проектам из сформированного Министерством РФ по развитию Дальнего Востока портфеля приоритетных проектов. «Еще по 19 проектам решение будет принято не позже апреля 2018 года», — сказал Браверман.

Ранее сообщалось, что подразделение МСП Банка открылось в Амурской области. Его сотрудники готовы оказать поддержку резидентам ТОР, моногородов, предпринимателям, работающим на приграничных территориях, занятым в сельском хозяйстве.