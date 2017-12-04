Сбербанк устранил сбой в проведении операций по картам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Сбербанк сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Системы банка работают в штатном режиме. Причина сбоя уточняется. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что при проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания. В пресс-службе финучреждения уточняли, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками.
При проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания. «По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней», — сообщает автоинформатор в кол-центре банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.