Сбербанк устранил сбой в проведении операций по картам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк сообщает о восстановлении работоспособности операций по банковским картам. Системы банка работают в штатном режиме. Причина сбоя уточняется. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что при проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания. В пресс-службе финучреждения уточняли, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками.

​Сбербанк сообщает об ошибочных списаниях с карт При проведении операций по картам Сбербанка возможны ошибочные списания. «По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям. Восстановление баланса будет выполнено в течение пяти рабочих дней», — сообщает автоинформатор в кол-центре банка.

