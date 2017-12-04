Филиал Международного Банка Санкт-Петербурга в Волгограде 4 декабря переехал в новое помещение по адресу: ул. Мира, д. 18. Об этом сообщили в МБСП.
«Смена местоположения филиала осуществляется в рамках программы по повышению качества обслуживания клиентов. Новый офис расположен в самом центре Волгограда, что делает его посещение наиболее удобным для клиентов банка. Офис представляет собой специализированное банковское помещение, которое полностью отвечает классическим стандартам обслуживания клиентов», — подчеркнули в пресс-службе банка.
Филиал в Волгограде существует с 2009 года и предлагает полный спектр услуг банка для корпоративных клиентов и частных лиц. Режим обслуживания клиентов в новом офисе остается прежний: по будням с 9:30 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.
АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП) — достаточно крупный универсальный частный банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Финучреждение ориентировано преимущественно на кредитование и обслуживание деятельности крупных коммерческих предприятий. Базу фондирования банка исторически формировали средства корпоративных клиентов, однако за последний год эта роль перешла к вкладам частных клиентов. Банк активен на рынке ценных бумаг, РЕПО и конверсионных операций. Полностью подконтролен своему президенту Сергею Бажанову.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 46,17 млрд рублей (108-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,89 млрд, кредитный портфель — 22,02 млрд, обязательства перед населением — 20,00 млрд.