Филиал Международного Банка Санкт-Петербурга в Волгограде 4 декабря переехал в новое помещение по адресу: ул. Мира, д. 18. Об этом сообщили в МБСП.

«Смена местоположения филиала осуществляется в рамках программы по повышению качества обслуживания клиентов. Новый офис расположен в самом центре Волгограда, что делает его посещение наиболее удобным для клиентов банка. Офис представляет собой специализированное банковское помещение, которое полностью отвечает классическим стандартам обслуживания клиентов», — подчеркнули в пресс-службе банка.



Филиал в Волгограде существует с 2009 года и предлагает полный спектр услуг банка для корпоративных клиентов и частных лиц. Режим обслуживания клиентов в новом офисе остается прежний: по будням с 9:30 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00.