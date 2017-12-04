Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила в понедельник, что недавно созданное киберподразделение подало первый иск против организаторов первичного размещения криптовалют — ICO. По утверждению регулятора, частная компания PlexCorps и два ее руководителя обманули инвесторов.

SEC попросила у федерального суда штата Нью-Йорк в качестве обеспечительной меры остановить в срочном порядке проведение ICO компании PlexCorps. Суд удовлетворил это ходатайство. Как следует из заявления комиссии, PlexCorps уже привлекла с августа до 15 млн долларов от тысяч инвесторов из США и других стран. При этом компания обещала, что инвестиция в ее токены принесет 1354% менее чем за 29 дней.

SEC также выдвинула обвинения против канадца Доминика Лакруа и его партнера Сабрины Паради-Руайе, которые вели маркетинговую кампанию и продавали инвесторам токены PlexCorps. По утверждению регулятора, они нарушили положение закона о ценных бумагах, запрещающее мошенничество и обман инвесторов; Лакруа и PlexCorps также обвинены в нарушении правил регистрации ценных бумаг. В июле комиссия приравняла ICO к размещению традиционных ценных бумаг и распространила на них действие соответствующих законов США: их выпуск должен сопровождаться определенными процедурами — регистрацией, допуском только квалифицированных инвесторов. А месяц назад SEC предупредила знаменитостей об ответственности при рекламировании ICO.

Киберподразделение SEC было создано в сентябре, напоминает Reuters. Основные цели его работы — отслеживание возможных нарушений при использовании технологии распределенного реестра (на которой основаны криптовалюты), проведении ICO, распространение ложной информации через электронные и социальные медиа, хакерская деятельность. «Первое дело киберподразделения содержит все признаки полномасштабной кибераферы; это как раз те действия, за которые подразделение будет преследовать нарушителей, — заявил руководитель отдела по борьбе с рыночными злоупотреблениями SEC Роберт Коэн. — Мы быстро приняли меры, чтобы оградить розничных инвесторов от ложных обещаний этого ICO».