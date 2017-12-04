Министр финансов Португалии Марио Сентено станет новым главой Еврогруппы. Он получил поддержку большинства министров финансов еврозоны, опередив кандидатов из Словакии, Латвии и Люксембурга, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Сентено займет пост президента Еврогруппы в январе 2018 года. В его обязанности будет входить председательство в Еврогруппе во время ежемесячных встреч министров финансов еврозоны.

Новый глава Еврогруппы был выбран посредством тайного голосования на встрече министров финансов в Брюсселе в понедельник. Срок его полномочий составит 2,5 года.

По информации источника, близкого к переговорам Еврогруппы, нового министра поддержали такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания и Греция, что и стало залогом победы Сентено.

22 января 2018 года состоится первое заседание Еврогруппы под председательством Марио Сентено. Отметим, он был назначен министром финансов Португалии 26 ноября 2015 года.

Ранее Еврогруппу возглавлял министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, он уйдет в отставку после пяти лет работы в качестве главы Еврогруппы.

