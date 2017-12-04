Агентство RusRating (НАО «Рус-Рейтинг») подало новое заявление в Банк России о включении в реестр кредитных рейтинговых агентств. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили в агентстве.

В обновленных внутренних документах НАО «Рус-Рейтинг» детальнее изложены процедуры формирования состава рейтингового комитета, взаимодействия органов внутреннего контроля и меры по обеспечению сохранности и защиты информации. В методологиях присвоения кредитных рейтингов дополнены разделы по влиянию риск-факторов на кредитоспособность рейтингуемого лица и основания для пересмотра методологий, дополнительно подготовлен отчет по ежегодной валидации методологий, рассказали в агентстве.

«Мы верим в успешное прохождение аккредитации в 2018 году. Замечания Банка России были направлены на усиление наших рейтинговых процедур, поэтому были учтены в полном объеме, без каких-либо исключений. Мы, как и ранее, планируем работать именно с кредитными рейтингами», — комментирует генеральный директор НАО «Рус-Рейтинг» Дмитрий Любинин.

Напомним, ЦБ внес в реестр кредитных рейтинговых агентств два российских агентства: в августе прошлого года — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), в декабре — «Эксперт РА» (работает под брендом RAEX).



Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после переходного периода. В частности, для российских юридических лиц он закончился 13 января 2017 года. Агентства, которым ЦБ отказал во внесении в реестр, уведомили о планах подачи повторных заявок. Агентство RusRating в середине февраля этого года уже сообщало о подаче такой повторной заявки.