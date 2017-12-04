Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило российскому Альфа-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB+», а его зарегистрированной на Кипре холдинговой компании — на уровне «BB» со «стабильными» прогнозами. Рейтинг устойчивости Альфа-Банка подтвержден на уровне «bb+». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Подтверждение рейтингов Альфа-Банка на высшем среди российских частных банков уровне отражает, в частности, его хорошо развитую клиентскую базу и доступ к высококачественным заемщикам/вкладчикам, рациональное управление, рост качества активов, умеренную прибыльность, достаточный уровень ликвидности, адекватную базовую капитализацию.

Одновременно рейтинги учитывают риски, связанные с ведением деятельности в России, существенную цикличность финансовых результатов банка и умеренный уровень регулятивной капитализации.