Полицейские пресекли деятельность одного из крупнейших нелегальных операторов междугородной и международной телефонной связи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На протяжении нескольких лет злоумышленники действовали на территории Московского региона, а также Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского краев, предоставляя своим клиентам, физическим и юридическим лицам, услуги междугородной и международной связи без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг», — рассказала она.

По словам Волк, идентификатор вызывающего абонента подменялся одним из абонентских номеров злоумышленников. Это способствовало использованию данного сервиса при совершении различного рода противоправных действий, в том числе заведомо ложных сообщений о фактах терроризма.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены личности участников группы. На территории шести регионов России проведены обыски, в ходе которых изъяты 41 сотовый шлюз, более двух тысяч сим-карт различных операторов, компьютерная техника, электронные носители информации, а также средства связи», — добавила официальный представитель ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленники задержаны и дают признательные показания.