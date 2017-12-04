Самым лучшим частным банком в мире вновь стал швейцарский финансовый конгломерат UBS, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на обновленный рейтинг World's Best Private Banks Awards 2018 от Global Finance.

Награды в категории «Самый инновационный частный банк» в этом году удостоился DBS Private Banking из Сингапура, вытеснив прошлогоднего победителя — американский Citi. В прошлом году DBS был признан самым лучшим банком для миллениалов. В этом году эту позицию занял Morgan Stanley.

Самым лучшим банком для предпринимателей стал Santander Private Banking, а для топ-менеджеров — HSBC Private Banking.

Лучшим частным банком для капитала менее 1 млн долларов США стал Societe Generale, сменив испанский Santander, а для капитала от 1 млн до 25 млн долларов — RBC (в прошлом году — DBS Bank), для капитала более 25 млн долларов — Citi Private Bank (в прошлом году — JP Morgan).

Global Finance также наградил лучшие частные банки по регионам. Так, лучшим частным банком в Западной Европе назван французкий BNP Paribas, а в Центральной и Восточной Европе — UniCredit. Лучший частный банк на Среднем Востоке — EmiratesNBD, в Африке — Standard Bank, в Северной Америке — Citi Private Bank, в Латинский Америке — BBVA.

Лучшим частным банком в России был признан Credit Suisse.

Global Finance — ежемесячный финансовый журнал на английском языке. Целевая аудитория журнала — президенты, генеральные директора, топ-менеджеры, финансовые директора, управляющие финансами и прочие финансовые чиновники. Издание распространяется в 158 странах мира. Имеет более 50 тыс. подписчиков и получателей, их число сертифицировано BPA Worldwide.