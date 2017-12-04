Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка «ФК Открытие» на уровне «ВВВ-(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся», следует из релиза АКРА.

«Подтверждение кредитного рейтинга ПАО «Банк «ФК Открытие» на уровне «ВВВ-(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает возможное изменение оценки собственной кредитоспособности (ОСК) банка в краткосрочной перспективе. Рейтинговое действие учитывает следующие факторы: (1) сохранение неопределенности в отношении стратегии развития банка в условиях смены менеджмента банка; (2) продолжение процесса консолидации группы банка в рамках Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и сопутствующую переоценку качества активов; (3) минимизацию краткосрочных рисков в отношении финансовой устойчивости банка вследствие значительной поддержки банка со стороны государства в лице ЦБ РФ», — отмечается в сообщении.



По мнению АКРА, к позитивному рейтинговому действию могут привести докапитализация банка со стороны ЦБ и формирование устойчивых показателей достаточности капитала на уровне, соответствующем регуляторным требованиям; значительное улучшение качества активов, особенно в отношении корпоративного кредитования; а также в долгосрочной перспективе — формирование обновленной бизнес-модели и стратегии развития банка, улучшение качества управления.

Негативно повлиять на рейтинг банка «ФК Открытие» могут принятие решений со стороны временной администрации финучреждения относительно приоритетности исполнения тех или иных требований кредиторов и дальнейшее снижение уровня собственной кредитоспособности в отсутствие компенсирующих мер государственной поддержки.