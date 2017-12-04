Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка «ФК Открытие» на уровне «ВВВ-(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся», следует из релиза АКРА.
«Подтверждение кредитного рейтинга ПАО «Банк «ФК Открытие» на уровне «ВВВ-(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает возможное изменение оценки собственной кредитоспособности (ОСК) банка в краткосрочной перспективе. Рейтинговое действие учитывает следующие факторы: (1) сохранение неопределенности в отношении стратегии развития банка в условиях смены менеджмента банка; (2) продолжение процесса консолидации группы банка в рамках Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) и сопутствующую переоценку качества активов; (3) минимизацию краткосрочных рисков в отношении финансовой устойчивости банка вследствие значительной поддержки банка со стороны государства в лице ЦБ РФ», — отмечается в сообщении.
По мнению АКРА, к позитивному рейтинговому действию могут привести докапитализация банка со стороны ЦБ и формирование устойчивых показателей достаточности капитала на уровне, соответствующем регуляторным требованиям; значительное улучшение качества активов, особенно в отношении корпоративного кредитования; а также в долгосрочной перспективе — формирование обновленной бизнес-модели и стратегии развития банка, улучшение качества управления.
Негативно повлиять на рейтинг банка «ФК Открытие» могут принятие решений со стороны временной администрации финучреждения относительно приоритетности исполнения тех или иных требований кредиторов и дальнейшее снижение уровня собственной кредитоспособности в отсутствие компенсирующих мер государственной поддержки.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.