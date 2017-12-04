Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Севергазбанка на уровне «ruВВВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Ключевое положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают существенные возможности одного из собственников банка — АО НПФ «Газфонд пенсионные накопления» — по его поддержке в случае необходимости. Среди позитивных факторов агентство также отмечает высокие показатели рентабельности по РСБУ (за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года ROE составила 13,2%, ROА — 1,0%) в сочетании с адекватным покрытием чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (176% за III квартал 2017 года), приемлемую сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (на 1 ноября 2017 года отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 11,1%)», — отмечается в сообщении.

Поддержку рейтингу также оказывают низкая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг и приемлемая диверсификация ссудной задолженности по отраслям.



По мнению RAEX, давление на рейтинг Севергазбанка оказывают невысокий уровень достаточности основного капитала (на 1 ноября 2017 года Н1.1=Н1.2=7,6%) и слабая устойчивость капитала к обесценению активов (на 1 ноября 2017 года запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 5% остатка ссудной и приравненной к ней задолженности без сокращения активов под риском (без учета средств, размещенных в Банке России и НКЦ). Среди сдерживающих факторов аналитики отмечают высокую иммобилизацию капитала вложениями в имущество (более 50% на 1 ноября 2017-го), а также невысокий уровень имущественного обеспечения портфеля кредитов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 58,9% на 1 ноября 2017-го), заключили в RAEX.