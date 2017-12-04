Полиция Великобритании отмечает растущую роль криптовалют как средства отмывания полученных преступным путем доходов. Так, наркоторговцы, в частности, используют для этих целей банкоматы, позволяющие конвертировать фунты в биткоины, сообщает в понедельник издание Mail Online.

По сведениям полицейских, несмотря на то, что по всему Соединенному Королевству установлено лишь 93 подобных аппарата, наблюдается взрывной рост их использования преступниками. Так, уличные наркоторговцы открывают счета в криптовалютах через «левые» телефоны, от которых немедленно избавляются, и переносят свои «точки» поближе к банкоматам, позволяющим конвертацию. Получая деньги от своих покупателей, они переводят их в биткоины или иную цифровую валюту.

Таким образом они избавляются от наличных, которые могли бы послужить уликами в случае задержания, и получают возможность распоряжаться преступно полученными средствами вне контроля государственных, финансовых и правоохранительных органов.

Британские правоохранители указывают, что число аппаратов, позволяющих проводить операции с криптовалютами, постоянно растет, поскольку согласившиеся разместить их в своих заведениях владельцы получают за это доплату в размере до 1,2 тыс. фунтов в месяц. Некоторые «криптобанкоматы» размещаются в укромных местах и зачастую внешне практически не отличаются от обычных банкоматов.