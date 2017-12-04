В ВТБ 24 ответили на сообщение о технических трудностях при проведении операций с пластиковыми картами. Там указали, что «возникновение ошибок возможно при проведении операций по картам в терминалах сторонних банков по не зависящим от ВТБ 24 причинам», сообщает РБК.

«Имеются технические неисправности, сроки решения такой неисправности уточняются. Это не единичный случай, это массовый инцидент», — добавил сотрудник кол-центра.

В пресс-службе ВТБ РБК сообщили, что «проблем в работе POS-терминалов не наблюдается, все системы функционируют в штатном режиме».

Ранее СМИ со ссылкой на кол-центр ВТБ 24 сообщали о том, что «по техническим причинам в терминалах идет ошибка — отказ в проведении операции и блокировка суммы».

Об ошибочном списании у ряда клиентов средств по «несостоявшимся операциям» ранее днем 4 декабря заявляли в Сбербанке. Там не объяснили причины сбоя, принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали автоматически восстановить баланс в ближайшее время.

О восстановлении работоспособности в Сбербанке сообщили около 19:45 мск, указав, что причины сбоя уточняются.