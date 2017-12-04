Суд приговорил троих злоумышленников к длительным срокам лишения свободы за разбойное нападение на отделение одного из столичных банков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.



Обвинительный приговор Лефортовского районного суда Москвы по уголовному делу вступил в силу в отношении троих 44-летних жителей столицы Алексея Комарова, Андрея Скорикова и Рашида Абдульмянова. Они осуждены за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.



«Установлено, что 25 февраля 2016 года сообщники пытались похитить денежные средства, находящиеся в кассе одного из столичных коммерческих банков. Так, проникнув в помещение банка, Комаров и Скориков закрасили прозрачные двери входа, заблокировали их и вывесили табличку с надписью «Ремонт». После этого они, угрожая сжечь внутреннее помещение банка вместе с сотрудниками, потребовали от кассира-операциониста, находящегося в отдельном закрытом кассовом помещении, впустить их внутрь. При этом сообщники обливали бензином сотрудников банка, а также поджигали дверь, ведущую в кассовое помещение. Для беспрепятственного выхода Комарова и Скорикова из помещения банка Абдульмянов привязал трос к решетке окна с внутренней стороны помещения, а другой конец закрепил на автомобиле, после чего вырвал решетку и стал ожидать соучастников, наблюдая за окружающей обстановкой», — говорится в релизе.

На момент нападения в кассе банка находились денежные средства в разной валюте на общую сумму свыше 23 млн рублей. Позже злоумышленников задержали.

Суд приговорил Комарова к девяти годам шести месяцам лишения свободы, Скорикова — к девяти годам лишения свободы, Абдульмянова — к восьми годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, заключили в ведомстве.