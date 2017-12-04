Чикагский биржевой оператор CBOE (Chicago Board Options Exchange) Global Markets запустит торговлю фьючерсами на биткоин уже 10 декабря, передает Bloomberg. Это будет первая площадка, запустившая торговлю криптовалютой. Крупнейшая в мире торговая биржа, чикагская CME Group, начнет торги фьючерсами на биткоин на неделю позже — 18 декабря.

Запуск торгов запланирован на воскресенье, 10 декабря, 17:00 по местному времени. Фьючерсы будут торговаться под тикером XBT, базовым активом станет стоимость биткоина, выраженная в долларах США, на криптовалютной бирже Gemini. До конца декабря оператор не будет взимать трансакционные сборы за операции с фьючерсами, сообщается на официальном сайте CBOE Global Markets.

В пятницу, 1 декабря, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) разрешила чикагским операторам бирж CME Group и CBOE Global Markets запустить торги этим фьючерсом, после того как они убедили регулятора, что новый инструмент соответствует всем необходимым стандартам.

На ожиданиях запуска фьючерсов курс биткоина, самой дорогой в мире криптовалюты, вырос на последний месяц примерно на 60%, с 7,1 тыс. долларов до 11,5 тыс. долларов, по данным Сoinmarketcap.com. Это событие является переломным моментом для Уолл-стрит, в том числе институциональных инвесторов и высокочастотных трейдеров, которые стремились играть на резких колебаниях криптовалют, отмечало ранее Bloomberg.

Появление фьючерсов в CBOE и CME может привлечь на регулируемый рынок профессиональных трейдеров и инвесторов, которые пока вынуждены играть на нерегулируемых криптовалютных площадках, считают эксперты.