Банк «Юнистрим» запустил онлайн-переводы в леях, тенге и сомони, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«При отправке денежных переводов в Молдову, Казахстан и Таджикистан с любых банковских карт на сайте online.unistream.ru теперь для выплаты можно выбрать национальные валюты этих стран — леи, тенге и сомони. Отправка перевода осуществляется с любой банковской карты Visa, Mastercard, «Мир». При отправке перевода с карт Visa и Mastercard c выдачей в леях, тенге и сомони комиссия не взимается», — говорится в релизе.

В числе банков — партнеров «Юнистрим», осуществляющих выплату в леях в Молдове, Energbank, «Молдова-Агроинд», Fincombank, Victoriabank и Eximbank.



В Казахстане выплату в тенге осуществляют Нурбанк, Цеснабанк и банк Kassa Nova. В Таджикистане получить денежный перевод «Юнистрим» в сомони можно в МДО «Арванд», МДО «Матин» и Первом Микрофинансовом Банке, добавили в пресс-службе.