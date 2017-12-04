Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что российский сенатор Сулейман Керимов, который проходит во Франции по делу об отмывании денег, ввез в эту страну от 500 млн до 750 млн евро, сообщает издание 20 minutes.

«От 500 до 750 миллионов евро ввезено во Францию», — цитирует Прэтра издание 20 minutes.

Прокурор отметил, что деньги перевозились наличными в чемоданах и отмывались через покупку недвижимости по заниженной стоимости. Прэтр добавил, что зафиксированы и безналичные переводы упомянутых средств.

Ранее France 3 со ссылкой на прокурора Ниццы сообщал, что Керимов подозревается в укрытии 400 млн евро от налогообложения. Кроме Керимова по этому делу был задержан управляющий вилл Керимова во французском Антибе Седрик Фожру, его отпустили под залог в 140 тыс. евро, и риелтор, которая остается под стражей (ее имя не указано).

Керимов был задержан во Франции 21 ноября. 23 ноября Министерство иностранных дел Франции заявило, что дипломатический иммунитет на него не распространяется, он может пользоваться иммунитетом от уголовного преследования только в том случае, если его действия совершаются в рамках своих служебных обязанностей. В тот же день сенатора отпустили под залог в 5 млн евро.