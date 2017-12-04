Рост ВВП России в 2018 году может составить 1,8%, следует из прогноза банка Julius Baer.



«Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по российскому рынку и видит больше потенциала для роста котировок, чем для их снижения. Общая ситуация в российской экономике продолжается оставаться довольно позитивной. Прирост ВВП в 2018 году может составить 1,8%. В сфере фискальных показателей ситуация улучшилась: бюджетный дефицит умеренный, доходы правительства увеличились. Текущий счет и платежный баланс довольно сильные, в январе — октябре 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса вырос до 28,9 миллиарда долларов США. Россия не зависит от внешнего финансирования, и это хорошо», — отмечается в докладе.

По мнению аналитиков Julius Baer, российская экономика находится в хорошем состоянии, но сохраняются значительные риски как во внутренней, так и во внешней политике (геополитике).

«Основное бегство капитала из России произошло с введением санкций. Сегодня отток замедляется, объемы вывода активов уже незначительные. Ключевые драйверы роста финансовых рынков еще не проявили себя в полной мере. Отмена западных санкций может привести к переоценке российского фондового рынка и росту котировок и деловых настроений, однако мы не ожидаем реализации такого сценария в ближайшие 12 месяцев», — заключили эксперты.