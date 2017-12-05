К концу 2020 года задолженность граждан перед банками по ипотечным кредитам составит 10 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз в стратегии развития АИЖК. Это вдвое больше, чем сейчас: на 1 октября ипотечный портфель составлял 4,8 трлн рублей, с начала года он вырос на 9,4%.

Оптимизм АИЖК разделяют не все эксперты. Получается, что ежегодно портфель должен расти больше чем на 20%, а пока более реалистичным выглядит рост на уровне 10% в год, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Доступность жилья остается невысокой из-за его дороговизны и падения реальных доходов населения в последние годы. Подхлестнуть спрос на ипотеку может снижение ставок — здесь многое зависит от госбанков, которые в последнее время выдают около 70% ипотеки, отмечает Васильев. Прогноз слишком оптимистичный, солидарна с ним главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. По прогнозам ее банка, 15% в год — предел роста портфеля. «Мы полагаем, что средний темп прироста в ближайшие три года будет около 12%», — говорит она.

Сейчас рекордно низкие ставки ипотеки, но даже в таких условиях россияне не готовы покупать недвижимость, поясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Спрос на жилье не увеличивается из-за снижения реальных доходов населения, а заметная коррекция цен на недвижимость маловероятна, полагает он.



«Если рассчитать средний платеж по ипотеке за 1 квадратный метр среднего жилья и соотнести его со средней зарплатой россиянина, то мы увидим, что доступность жилья сейчас на максимальном историческом уровне», — не согласен с коллегами предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Он добавляет, что при этом сохраняется огромный отложенный спрос, особенно в Москве и Петербурге. «В этих регионах большая потребность в самых разных специальностях с зарплатами, позволяющими платить по ипотеке. Именно тут мы видим основной рост», — говорит он.

Удвоение портфеля за три года возможно при удвоении спроса и увеличении доли сделок с ипотекой в два раза, считает начальник управления разработки розничных продуктов, стандартов и технологий Газпромбанка Алексей Трубников. ВТБ тоже считает вполне реальным достижение 10 трлн рублей к 2020 году, но только если ситуация в экономике продолжит улучшаться, говорит руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов.

Если ЦБ сохранит денежно-кредитную политику, то в 2020 году ставка ипотеки может снизиться до 6—7% годовых, а это ключевой фактор, указывает управляющий директор дирекции розничных продуктов «Абсолют Банка» Антон Павлов (он считает прогноз АИЖК реалистичным).

При этом все опрошенные эксперты говорят о том, что не видят рисков возникновения ипотечного «пузыря».