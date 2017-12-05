Американские фондовые индексы в понедельник показали преимущественно отрицательную динамику.

Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,11% и составил 2 639,44 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,24%, до 24 290,05. Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 1,05%, до 6 775,37 пункта.

«Рекордные уровни обновили S&P 500 и Dow Jones в понедельник, открыв сессию гэпом вверх после того, как сенат в прошедший уикенд принял свою версию закона о налоговой реформе, однако индекс широкого рынка ушел в итоге в минус. Nasdaq и вовсе просел более чем на 1%. Акции технологических компаний вновь распродавались. В то же время бумаги ретейлеров и банков пользовались повышенным спросом. Подобная ротация из акций роста наблюдалась и на прошлой неделе. Обнародованная статистика по промышленным заказам оказалась лучше ожиданий, но особого влияния не оказала», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.