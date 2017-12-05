Власти Соединенных Штатов изъяли активов на сумму 3,5 млрд долларов и вернули пострадавшим сотни миллионов долларов в рамках международной борьбы с коррупцией. Об этом заявил в понедельник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, выступая на организованной Всемирным банком в Вашингтоне конференции по противодействию международной коррупции и возвращению активов.

«Прежде всего, мы арестовали или задержали коррупционные поступления в размере 3,5 миллиарда долларов, которые были связаны с преступлениями по отмыванию денег. С 2004 года США вернули миллионы долларов из коррупционных активов в качестве компенсации пострадавшим», — отметил он.

В частности, министр подчеркнул, что речь идет о «119 миллионах долларов — жителям Италии, 115 миллионах долларов — жителям Казахстана, более 20 миллионах долларов — населению Перу».

Сешнс подчеркнул необходимость сотрудничества в деле борьбы с коррупцией. «Это не угрожает нашему суверенитету. Это может принести пользу нам всем, — указал генпрокурор. — Страны не могут достигнуть высокого уровня экономического роста с высоким уровнем коррупции».