Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах во вторник разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:25 мск понизился на 0,21% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 658,6 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в минусе на 0,4% — на отметке 29 021,07, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал отрицательное изменение на уровне 0,15% и находился на уровне 3 304,27 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,26%, до 3 447,4. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,25%, до 2 507,96 пункта.