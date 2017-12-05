Военные следователи и сотрудники ФСБ провели обыски и выемки документов в АО «Воентелеком». Первый заместитель гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий и финдиректор АО Евгений Жилков были задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках военному ведомству техники, в том числе маршрутизаторов, получивших премию в области импортозамещения «Приоритет-2017», пишет «Коммерсант».



Обыски проводились по десятку адресов в Москве, где расположен центральный офис «Воентелекома» и проживает большинство фигурантов расследования, а также в Санкт-Петербурге — там находятся компании, разрабатывающие и производящие аппаратуру для АО.

По данным издания, первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого спецназовцы задержали возле здания компании на Большой Оленьей улице, а Дмитрий Семилетов — бывший советник гендиректора АО Александра Давыдова — был задержан в своей столичной квартире. Обыски также были проведены в кабинетах самого Давыдова, коммерческого директора предприятия Евгения Жилкова и начальника департамента обеспечения «Воентелекома» Дениса Старовойтова.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГВСУ СКР по материалам проверки, проведенной ГВП. По версии надзора и следствия, топ-менеджеры «Воентелекома», с 2013 года заключая с Минобороны контракты, в том числе в рамках программы импортозамещения на поставки оборудования, среди которого были маршрутизаторы, использовали различные схемы, чтобы существенно завышать стоимость продукции.

Так, по предварительным подсчетам участников расследования, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. рублей. Благодаря этому только поставщик программного обеспечения ООО «Эмзиор» в 2016 году заработало более 200 млн рублей, а интеллектуальный собственник разработок «Эмзиор технолоджи» — около 40 млн рублей. При этом последнюю компанию возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова. Руководят же ООО «Эмзиор» выходцы из АО «НИИ «Масштаб», гендиректором которого до своего назначения в 2013 году являлся Александр Давыдов. Последний проходит свидетелем по уголовному делу.



Не исключено, что по итогам допросов следствие может обратиться в Хамовнический райсуд с ходатайствами об арестах подозреваемых. Ущерб по делу пока не подсчитан.