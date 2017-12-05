Корпорация Facebook запускает мессенджер, предназначенный для детей. Новое приложение, получившее название Messenger Kids, дает родителям возможность полностью контролировать, с кем общается их ребенок.

«Сегодня в США мы представляем превью Messenger Kids — нового приложения, которое позволяет детям безопасно связываться по видеочату и обмениваться сообщениями со своей семьей и друзьями, когда они не могут быть вместе», — говорится в пресс-релизе.

В корпорации отметили, что приложение устанавливается на планшет или смартфон ребенка. Контролируется мессенджер через аккаунт родителя, который получает возможность следить за списком контактов своих детей. Таким образом, ребенок может связаться только с теми, кого одобрили его родители.

В пресс-релизе также сообщается, что в новом приложении отсутствует реклама.

Как отмечает агентство Associated Press, целевая аудитория нового приложения — дети до 13 лет, которые, согласно правилам Facebook, до достижения этого возраста не могут создавать аккаунты в данной социальной сети.

В настоящий момент превью мессенджера доступно для скачивания в App Store только на территории США.