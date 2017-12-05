Беспилотные автомобили пока не стали привычным явлением на городских улицах, компании только тестируют эти технологии, но страховщики уже задумались о том, какими должны быть тарифы по каско и ОСАГО для водителя-робота и чем условия страхования для них могут отличаться от человеческих.



«Беспилотные автомобили тарифицировать по ОСАГО необходимо так же как и автомобили с водителем, отказавшись только от коэффициентов КО (список лиц, допущенных к управлению: ограниченный или неограниченный) и КВС (возраст и стаж лиц, допущенных к управлению)», — заявил руководитель управления анализа и тарификации страховой компании «Опора» Федор Бойко.

В каско, по его словам, тарификацию необходимо разделить на две части — отдельно по транспортному средству по классическим рискам: ущерб, угон, полная гибель, и отдельно — по рискам для беспилотного оборудования.

Впрочем, всерьез в России, ОСАГО для роботов пока никто не обсуждает, признают во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). «Мы считаем, что этот тренд в России имеет крайне отдаленную перспективу», — заявили в ВСС. Но в мире дискуссия о создании страховых продуктов уже идет

Тема развития беспилотных систем, в частности воздушных, обсуждалась на площадке ПМЭФ-2017 в июне текущего года. По оценкам страховых экспертов, объем этого рынка к 2035 году составит более 200 млрд долларов, доля России в нем может приблизиться к 20%. Уже через 20 лет над РФ постоянно смогут находиться в воздухе не менее 100 тыс. беспилотников.