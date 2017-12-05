Правительство России разрешило Федеральному казначейству использовать остатки средств на едином счете федерального бюджета для торговли валютой на бирже. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.



«Впервые Федеральному казначейству предоставляется право осуществления купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах (наряду с куплей-продажей иностранной валюты в Банке России), а также заключения на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предметом которых является иностранная валюта», — говорится в документе.

Диверсификация используемых Федеральным казначейством финансовых инструментов будет способствовать повышению ликвидности единого счета федерального бюджета и эффективности управления временно свободными средствами на нем, отметили в правительстве.

Валютные сделки будут осуществляться в соответствии с федеральным законом «Об организованных торгах» через биржу, привлекаемую в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Сделки с валютой должны заключаться «в координации с параметрами денежно-кредитной политики, реализуемой Банком России», отмечается в постановлении.