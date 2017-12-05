Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) совместно с компанией «Констант Солюшенс Плюс» намерена внедрить в Севастополе инвестпроект по созданию первой на полуострове криптоплощадки, сообщили разработчики инвестпроекта. Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России.

«Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки за счет привлечения внешних инвестиций и в строгом соответствии с действующим законодательством РФ», — говорят авторы инвестпроекта.

РАКИБ создана при участии и инициативе советника президента России по развитию Интернета Германа Клименко.

«Участие Севастополя в программе цифровизации экономики РФ в качестве передовой пилотной площадки обусловлено целым рядом геополитических факторов. За счет возможности участия в проекте структур ЕАЭС, БРИКС, а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют в обход международных санкций будет обеспечена международная легитимация всего Крымского полуострова», — уверены авторы инвестпроекта.

Так называемый криптопарк предусматривает внедрение технологии блокчейн в процесс предоставления государственных услуг, а также обеспечение функционирования на территории полуострова криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты.