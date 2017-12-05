ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), которое занимается экспертизой гражданских радиоэлектронных средств и исследует надежность блокировки сайтов с противоправной информацией, станет стратегическим предприятием. При новом статусе предприятие получит госгарантии по кредитам и другие преференции, пишут «Известия» со ссылкой на подготовленный Минкомсвязью проект соответствующего указа президента.



Согласно российскому законодательству, статусом стратегического наделяются предприятия, которые имеют важное значение для «обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан России».



Традиционная сфера деятельности ГРЧЦ — обеспечение надлежащего использования радиочастот, радиоэлектронных средств гражданского назначения. Также в ГРЧЦ создан департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов. Специалисты изучают надежность этих блокировок и поведение хакеров, пытающихся нарушить работу системы черных списков.

Стратегическим предприятиям предоставляются государственные гарантии по кредитам, отмечает гендиректор юридической компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. Для них усложняется процедура банкротства — в случае финансовых проблем такая организация получает помощь из бюджета.

При новом статусе ФГУП Роскомнадзор и Минкомсвязь должны будут согласовывать кандидатуру руководителя ГРЧЦ с администрацией президента, добавляет директор по работе с партнерами Национального центра интернета вещей (НЦИВ) Олег Сальманов.



«Кроме того, включение организации в список стратегических означает, что она не может быть приватизирована, пока президент своим указом не исключит компанию из этого списка», — добавил он.