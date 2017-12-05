Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил кассационную жалобу одного из бывших руководителей Форус Банка Руслана Сулейманова на решение о признании кредитной организации несостоятельной, сообщили РАПСИ в суде.

Заявитель обжаловал решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16 марта, когда было удовлетворено заявление Центробанка о несостоятельности Форус Банка. Выводы суда первой инстанции подтвердил Первый арбитражный апелляционный суд.

По мнению Сулейманова, временная администрация при проверке финансового состояния банка сделала неверные выводы и не дала надлежащую оценку документам по результатам проверок, предшествующих подаче ЦБ заявления о банкротстве. Он также считает, что в суде не доказаны признаки неплатежеспособности Форус Банка. Кроме того, заявитель полагает, что в связи с достаточностью активов банка на день отзыва лицензии Центральный банк РФ был обязан обратиться в суд с заявлением о ликвидации банка, а не с требованием о банкротстве.

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у кредитной организации приказом регулятора от 19 декабря 2016 года.