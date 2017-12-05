Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запускает горячую линию на портале Банки.ру.

На вопросы посетителей портала ответит директор по развитию сервиса розничного бизнеса УБРиР Майя Кантор.

Специальный раздел представляет собой горячую линию по вопросам, связанным с УБРиР. Чтобы задать вопрос, необходимо воспользоваться ссылкой «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.



Раздел модерируется представителями банка. Вопросы, не относящиеся к УБРиР, будут удаляться.