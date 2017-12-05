Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запускает горячую линию на портале Банки.ру.

На вопросы посетителей портала ответит директор по развитию сервиса розничного бизнеса УБРиР Майя Кантор.

Специальный раздел представляет собой горячую линию по вопросам, связанным с УБРиР. Чтобы задать вопрос, необходимо воспользоваться ссылкой «Задать вопрос» и изложить его суть. Вопрос будет направлен эксперту, который в короткие сроки подготовит на него ответ.

Раздел модерируется представителями банка. Вопросы, не относящиеся к УБРиР, будут удаляться.

Уральский Банк Реконструкции и Развития ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» — один из крупнейших банков Уральского региона, занимающий уверенные позиции в топ-50 кредитных организаций России по ключевым финансовым показателям. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных и частных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, работа с ценными бумагами, валютные операции. Главным источником фондирования выступают средства физических лиц.
Ключевые акционеры банка на текущий момент — уральский миллиардер, основной владелец и председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин (29,99%), руководитель Новгородского металлургического завода (входит в состав РМК) Александр Семкин (19,99%), Владимир Печененко (19,99%), Сергей Скубаков (15,86%), Ирина Гайворонская (13,28%), на миноритариев приходится 0,89% акций.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 330,87 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,22 млрд, кредитный портфель — 98,82 млрд, обязательства перед населением — 158,39 млрд.