Промсвязьбанк, которому нужно увеличить капитал, нашел деньги, пишут «Ведомости». Банк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.

С 1 января для системно значимых банков, к которым Промсвязьбанк относится, Центробанк ужесточает требования. Норматив достаточности базового капитала должен быть не ниже 7,025%. Сейчас он должен быть не ниже 6,1%, при том что для банков, не включенных в список системно значимых, — лишь 5,75%.



На 1 ноября базовый капитал Промсвязьбанка составлял 6,58% и не дотягивал до установленной ЦБ с нового года планки. Если системно значимый банк не выполняет норматив, он не может выплачивать дивиденды. Впрочем, за последние десять лет банк ни разу не платил дивиденды.

Банк неоднократно заявлял, что может продать активы для пополнения капитала, что и случилось. Сделка совершена с рыночным инвестором, сообщил представитель кредитной организации, не уточнив, однако, что и кому продано. Представитель Промсвязьбанка лишь отметил, что в течение года была проведена серия сделок по продаже активов.



Финансовый результат сделки будет виден из баланса Промсвязьбанка за ноябрь, указывает представитель банка. По его прогнозам, на 1 января норматив достаточности базового капитала составит 7,4%, что позволит соблюсти требования регулятора с запасом.



Контрагент банка указывает, что банк продал проекты в холдинге «Регент». Близкий к банку человек говорит, что продан производитель стретч-пленки «Регент-стретч» и «Регент нетканые материалы». Представитель Промсвязьбанка это не комментирует.



Промсвязьбанк, скорее всего, будет с нового года выполнять нормативы, отмечает аналитик S&P Сергей Вороненко. Однако запас пока невелик, и в дальнейшем банку необходимо будет либо увеличивать рентабельность, либо, возможно, продолжать продавать активы.