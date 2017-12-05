Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил и направил в Банк России предложения по внедрению пропорционального регулирования на страховом рынке, заявил президент ВСС Игорь Юргенс на совещании с членами Ассоциации страховщиков Сибири.

«На рынке страховых услуг в последние несколько лет изменения нормативной базы имеют линейную схему, то есть распространяются на все страховые организации без учета системной значимости компании, объемов принимаемых на страхование рисков и видов деятельности», — отметил Юргенс.

Предложения ВСС подразумевают более мягкое повышение уставного капитала и выделение в отдельную группу регулирования по капиталу страховщиков, не осуществляющих обязательные виды страхования (без учета ОМС). Для них предлагается зафиксировать уставный капитал в размере не менее 160 млн рублей, при этом сохранив существующие требования для страховых организаций, осуществляющих исключительно обязательное медицинское страхование, добавили в ВСС.

Кроме того, предложено закрепить на законодательном уровне право органа страхового надзора официально устанавливать перечень системно значимых страховщиков на основе разработанной регулятором методики. «В ближайшее время ожидается существенное повышение требований к минимальному размеру уставного капитала страховщика. Из-за этого небольшие страховые организации, которые ответственно исполняют требования законодательства и обеспечивают страховыми услугами население и предпринимателей в удаленных от крупных центров районах, могут прекратить свою деятельность», — отметили в ВСС. Такое положение дел приведет к еще большей концентрации бизнеса на рынке и, как следствие, снизит уровень доступности страховых услуг, поясняют в союзе.

В ЦБ заявили о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года До конца 2017 года 19 страховых компаний находятся в зоне риска ухода со страхового рынка, сообщила начальник управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка Банка России Анна Загорская на круглом столе «Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в страховании», передает корреспондент РБК.

«На страховом рынке РФ действует около 100 страховых компаний, не осуществляющих страхование жизни и обязательные виды страхования, и данная группа страховщиков в настоящий момент остро нуждается в обособленном регулировании требований к уставному капиталу», — пояснил президент ВСС.

Установленные в директиве Европейского союза по обеспечению платежеспособности страховщиков Solvency II минимальные требования к капиталу составляют от 2,5 млн до 3,7 млн евро (175—259 млн рублей) в зависимости от видов страховой деятельности. Готовящийся же ко второму чтению законопроект предусматривает повышение минимального размера уставного капитала страховых организаций в 2,5 раза, со 120 млн до 300 млн рублей.

В случае введения экономически необоснованных требований по кратному увеличению минимального размера уставного капитала продолжение страховой деятельности страховыми компаниями, годовой объем сборов которых не превышает 1 млрд рублей, окажется невозможным, заключил президент ВСС.