За 2017 год будет продано около 7 млн электронных полисов ОСАГО, сообщил глава департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук на совещании с членами Ассоциации страховщиков Сибири.



По его словам, после того как электронные продажи автогражданки стали обязательными, наблюдается взрывной рост продаж. Если за 2015—2016 годы было продано всего 300 млн полисов е-ОСАГО, то за неполный 2017 год их продано уже 6,5 млн.

«Конечно, мы видим позитивные итоги, связанные с электронным полисом, — сказал представитель регулятора. — Нет сомнений, что эта динамика правильная. По году будем иметь не менее 7 миллионов полисов в Интернете. Эта цифра не просто красивая, она показывает повышение уровня доступности».

При этом глава департамента ЦБ признал возможность того, что эта динамика отчасти связана с тем, что кто-то просто переводит бумажные полисы в электронные.