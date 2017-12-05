Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:04 мск 58,78 рубля, курс евро увеличился на 11 копеек, до 69,8 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Пара USD/RUB настроена на ослабление, отмечает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. «Даже резкое падение цен на нефть и восстановление спроса на доллар в ходе торгов в понедельник не смогли поддержать пару», — комментирует эксперт.

По ее словам, инвесторы с неохотой продают рубль даже в благоприятных для его продаж условиях. Brent вчера скатилась до 62,32 доллара за баррель.

«Доллар делал попытки расти в первой половине дня против большинства коллег. Однако к закрытию понедельника запал рынка иссяк. И вполне возможно нефть начнет коррекцию, а доллар ускорит падение, начавшееся уже в американскую сессию. И это все будет на руку рублю», — комментирует Афанасьева.

Кроме того, свою роль могут играть и спекулятивные потоки, не исключает она. «До заседания Банка России осталось десять дней. На нем ставка будет еще раз понижена. И часть инвесторов торопится получить повышенный доход в рамках стратегии carry trades «в последний раз», — объясняет эксперт.

Впрочем, аналитик «Альпари» Владислав Антонов считает, что стабильность российской валюты выглядит неубедительной. По его словам, негативные факторы для рубля продолжают накапливаться, и настанет день, когда все они выйдут на первый план.