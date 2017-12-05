Уход с рынка такого крупного регионального игрока, как МСК «Страж», может повлечь серьезную выплату из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков. Об этом сообщил журналистам директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук. По предварительным оценкам ЦБ, она может составить около 3 млрд рублей.

Напомним, страховые лицензии у рязанского ООО «Муниципальная страховая компания «Страж» им. С. Живаго» были отозваны с 1 декабря. Хотя в начале сентября этого года стало известно, что «Страж» передает страховой портфель по ОСАГО другому базирующемуся в Рязани страховщику — АО «СК «Опора», ЦБ указал, что после отзыва лицензий у МСК «Страж» ее полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств продолжают свое действие, и напомнил, что, согласно закону об ОСАГО, в случаях если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности, компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, осуществляется профессиональным объединением страховщиков — Российским союзом автостраховщиков.

ЦБ отозвал страховые лицензии у рязанской МСК «Страж» Банк России приказом от 30 ноября отозвал лицензии на осуществление страхования у рязанского ООО «Муниципальная страховая компания «Страж» им. С. Живаго» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0413). Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте ЦБ, то есть с пятницы, 1 декабря.

Сам РСА настроен более оптимистично. По оценке исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, выплаты из компенсационного фонда составят от 1,6 млрд до 2 млрд рублей. Устойчивости компенсационного фонда ничего не угрожает, он регулярно пополняется, несмотря на то, что раз в год случаются крупные выплаты — такие, как у «Стража», подчеркнул Уфимцев.

Исполнительный директор РСА отметил, что в последнее время страховщик почти не страховал, но выплаты производил самостоятельно, благодаря чему итоговая сумма, скорее всего, окажется ниже названной Игорем Жуком.

«Любые выплаты, конечно, давят на прочность компфонда, но пока динамика фонда по годам поступательна, количество денежных средств в фонде, несмотря на все эти вопросы, увеличивается», — отметил Уфимцев. В среднем в фонд поступает около 6 млрд, выплачивается 5 млрд.

Наиболее крупные выплаты из компфонда РСА были связаны с уходом с рынка компаний «Гранит» (1,5 млрд рублей), «Росстрах» (2 млрд), «Россия» (1,9 млрд) и РСТК (1,4 млрд).

Сейчас в компенсационном фонде 18 млрд рублей, всего за годы его существования из фонда выплачено 35 млрд рублей за 99 ушедших с рынка компаний, сообщили в пресс-службе РСА.

Директор департамента ЦБ также отметил, что в ближайшее время количество страховых компаний будет колебаться вокруг нынешней цифры в 230 игроков и массового ухода страховщиков с рынка больше не будет. При этом Жук не исключил отзыва лицензий у страховщиков по ОСАГО. «Не все страховщики ОСАГО переживут будущий год», — сказал он.



Сейчас на рынке остались 234 страховые компании, 71 страховой брокер и 12 обществ взаимного страхования.