Татарстанский банк «Аверс» предлагает cash back по дебетовым и кредитным картам. Возврат в размере 2% предусмотрен при операциях на любых АЗС сетей «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт».
Минимальная сумма покупки для начисления cash back составляет 700 рублей. Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц.
«Чтобы воспользоваться предложением, держателю карты необходимо подключиться к программе, позвонив в кол-центр или обратившись в любое отделение банка», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Кроме этого, на АЗС «ТАИФ-НК» будет действовать скидка в размере 5% от стоимости литра топлива, а на фирменных автозаправочных станциях «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» на бонусный счет карты начисляется 5% баллами «Друг компании». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных комплексах.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 133,54 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,37 млрд, кредитный портфель — 47,15 млрд, обязательства перед населением — 28,86 млрд.