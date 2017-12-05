Татарстанский банк «Аверс» предлагает cash back по дебетовым и кредитным картам. Возврат в размере 2% предусмотрен при операциях на любых АЗС сетей «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт».

Минимальная сумма покупки для начисления cash back составляет 700 рублей. Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц.

«Чтобы воспользоваться предложением, держателю карты необходимо подключиться к программе, позвонив в кол-центр или обратившись в любое отделение банка», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.

Кроме этого, на АЗС «ТАИФ-НК» будет действовать скидка в размере 5% от стоимости литра топлива, а на фирменных автозаправочных станциях «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» на бонусный счет карты начисляется 5% баллами «Друг компании». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных комплексах.

Аверс ООО «Банк «Аверс» — крупный по размеру активов региональный банк (Республика Татарстан). Входит в состав финансово-промышленной группы «ТАИФ», является расчетным центром для ряда промышленных, нефтехимических и других предприятий группы. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование преимущественно компаний, связанных с группой «ТАИФ», и их сотрудников, привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.
Контролирующими бенефициарами банка на настоящий момент являются сын экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик Шаймиев (с учетом доли его брата Айрата Шаймиева контролирует 27,13% акций, входит в совет директоров ОАО «ТАИФ» и является генеральным директором ООО «Нира-Экспорт»), генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов (с учетом доли его сына Тимура контролирует 29,99%), председатель совета директоров и гендиректор ОАО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев (с учетом доли его супруги Лидии контролирует 27,36%). Акционерами банка также выступают гражданин США и вице-президент компании «Status Trading Unc.» Александр Фридман (4,87%), председатель совета директоров банка и замгендиректора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам Гузелия Сафина (4,58%), заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков (4,52%), член совета директоров банка и главный бухгалтер ОАО «ТАИФ» Ольга Игнатовская (1,25%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,3% акций кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 133,54 млрд рублей (55-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,37 млрд, кредитный портфель — 47,15 млрд, обязательства перед населением — 28,86 млрд.