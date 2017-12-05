Татарстанский банк «Аверс» предлагает cash back по дебетовым и кредитным картам. Возврат в размере 2% предусмотрен при операциях на любых АЗС сетей «ТАИФ-НК», «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт».

Минимальная сумма покупки для начисления cash back составляет 700 рублей. Максимальная сумма вознаграждения — 2 тыс. рублей в месяц.

«Чтобы воспользоваться предложением, держателю карты необходимо подключиться к программе, позвонив в кол-центр или обратившись в любое отделение банка», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.



Кроме этого, на АЗС «ТАИФ-НК» будет действовать скидка в размере 5% от стоимости литра топлива, а на фирменных автозаправочных станциях «Автодорстрой» и «Татнефтепродукт» на бонусный счет карты начисляется 5% баллами «Друг компании». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных комплексах.

