ООО «Банк «Элита» — небольшой региональный банк с участием государственного капитала. Банк осуществляет деятельность в Калужской области. Основные направления деятельности — кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживание счетов госструктур, а также привлечение средств населения во вклады. Сеть подразделений небольшая и ограничена домашним регионом.

Участниками банка выступают Калужская область в лице Министерства экономического развития (МЭР) Калужской области (на сегодняшний день — 96,88% акций банка) и ОАО «Корпорация развития Калужской области» (3,12%). В свою очередь, 51,00% корпорации также принадлежит МЭРу Калужской области, а еще 49,00% — Внешэкономбанку. Таким образом, Министерство экономического развития Калужской области в общей сложности контролирует 98,47% общества.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,41 млрд рублей (382-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,56 млрд, кредитный портфель — 1,44 млрд, обязательства перед населением — 0,98 млрд.